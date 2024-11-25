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Британия поставила теневой флот РФ на якорь
Великобритания ввела санкции против 30 танкеров теневого флота России, компаний и персон, связанных с незаконной торговлей российской нефтью
Британия поставила теневой флот РФ на якорь
Великобритания ввела санкции против 30 танкеров, связанных с РФ / Фото: Reuters
25 ноября 2024 г.

Великобритания ввела санкции против 30 танкеров, связанных с теневым флотом России, а также персон и фирм, торгующих российской нефтью в обход ограничений. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми перед встречей министров иностранных дел стран G7 в Италии.

«Сегодня утром я объявляю о крупнейшем пакете санкций в отношении российского теневого флота», — заявил Лэмми, которого цитирует русская служба BBC.

Теперь в санкционном списке Великобритании числится 90 судов. Среди добавленных — танкер Mikati под флагом Сьерра-Леоне, Neomi (Панама), Python (Барбадос), Chilli (Антигуа и Барбуда) и другие.

Лэмми подчеркнул, что союзники по G7 должны продолжать поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.

«Крайне важно, чтобы на этой встрече «семерки» все коллеги по G7 подтвердили готовность стоять рядом с Украиной столько, сколько все это продлится, чтобы мы были уверены, что у Украины будут финансы и военные поставки на 2025 год», — заявил министр.

Великобритания также ввела санкции против российских страховых компаний, включая «АльфаСтрахование» и ВСК. Согласно документу на сайте британского правительства, их активы на территории Великобритании будут заморожены, а трастовые услуги запрещены.

С начала российского нападения на Украину Лондон принял множество санкционных мер против Москвы, направленных на ослабление ее экономики и военного потенциала.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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