В Грузии уже месяц идут протесты против итогов парламентских выборов. Вечером оппозиция выходит на улицы, акции разгоняются водометами и другими средствами. Митингующие сначала собирают палаточные городки возле здания парламента, а потом по требованию полиции их разбирают. На следующий день все повторяется.

Политолог Ника Читадзе рассказал TRT на русском, что акции протеста проходят не только в Тбилиси, но и Батуми, Зугдиди и Кутаиси. В столице в них участвуют 25-30 тыс. человек. Эксперт называл это количество «золотой серединой», то есть не самым большим, но и не маленьким. Например, накануне парламентских выборов на улицы выходило около 200 тыс. человек.

Утром 25 ноября возле парламента, несмотря на дождливую погоду, собралась толпа. Повод особенный: парламентарии Грузии впервые собрались в новом составе. Активисты забросали здание парламента яйцами и призывают провести повторные выборы. По словам протестующих, они не разойдутся, пока их требования не будут выполнены.

Серьезно подготовились к заседанию и силовики: по периметру парламента усилена охрана, в здании действует желтый уровень безопасности, ограничен вход для посетителей.

Среди других особенностей сессии новоизбранного парламента — впервые на него не приглашены аккредитованные в Грузии дипломаты. Спикер законодательного органа Шалва Папуашвили посчитал, что их участие «неважно». Такое объяснение весьма символично, учитывая, что западные страны пока не признали итоги выборов.

Второй момент связан с президентом страны Саломе Зурабишвили. Она должна была назначить дату первого заседания и формально открыть его, но решила игнорировать сессию. Вместо нее первую встречу провел его старейший по возрасту 71-летний депутат Ладо Кахадзе.

Пропустить сессию также решили все оппозиционные парламентарии. Они планируют бойкотировать работу законодательного органа. Это привело к тому, что «Грузинская мечта» провела заседание без них — из 150 человек явились только 88. Зал был пуст на 40%.

Чем закончится это противостояние, спрогнозировать сложно. Действующий президент Саломе Зурабишвили через Конституционный суд пытается аннулировать итоги выборов. А экс-президент Михаил Саакашвили и вовсе призывает сторонников «направить свой напор на полицейских». Однако и в «Грузинской мечте» уступать не намерены. Тем более что протесты идут уже месяц, а к заметному результату они так и не привели.

О происходящем в Грузии TRT на русском рассказал политолог из Тбилиси Ника Читадзе:

— Это масштабный политический кризис, который может углубиться с политической, правовой и экономической точек зрения. Если говорить о правовом моменте, то, согласно Конституции, именно президент открывает сессию новоизбранного парламента. Никто другой для этой роли не предусматривается. А Зурабишвили легитимность этого парламента не признает.

Она также подала иск в Конституционный суд Грузии, в котором говорит о фальсификации выборов. Рассмотрение может занять месяц, и до тех пор парламент не имеет полномочий собираться.

Если говорить о политической стороне вопроса, то мы видим, что конфронтация между оппозицией и правящей партией только усиливается. И на данном этапе нет никакой точки соприкосновения для проведения переговоров.

Также кризис может больно ударить по экономике. Как минимум, многие инвесторы будут воздерживаться от вложений в различные секторы экономики Грузии.

— Можно ли ожидать, что в «Грузинской мечте» пойдут на уступки?

— «Грузинская мечта» хочет показать себя победителем и, соответственно, пока не собирается идти на какие-то уступки.

Посмотрим, как будут развиваться события, но многое зависит от внутренних и от внешних факторов. Внутренние — продолжение демонстраций и уличных протестов. А внешние — какую именно позицию займет Европейский Союз и США. Именно эти факторы и определят будущее страны.