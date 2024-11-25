Северная Корея расширяет ключевой оборонный комплекс, производящий баллистические ракеты малой дальности, которые, по данным украинских властей, используются российскими войсками. Как передает Reuters, к такому выводу пришли исследователи американского Центра нераспространения имени Джеймса Мартина (CNS).

Речь идет о заводе «11 февраля», входящем в машиностроительный комплекс Рёнсон в городе Хамхын. По словам научного сотрудника CNS Сэма Лэйра, это единственное известное предприятие, производящее твердотопливные баллистические ракеты класса «Хвасон-11» (KN-23 по западной классификации).

На спутниковых снимках, сделанных в начале октября компанией Planet Labs, виден строящийся дополнительный сборочный цех, размер которого составляет 60-70% от существующего, а также новое общежитие для рабочих.

«Мы расцениваем это как признак того, что они пытаются значительно увеличить пропускную способность этого завода», — отметил Лэйр.

Эксперты отмечают, что ракеты KN-23, впервые испытанные в мае 2019 года, способны преодолевать системы ПВО благодаря низкой траектории полета, что делает их потенциально полезными для России в обходе украинской противовоздушной обороны.

Москва и Пхеньян отрицают передачу оружия для использования против Украины. Однако в июне страны подписали договор о взаимной обороне и обязались укреплять военные связи. По данным Вашингтона, Киева и Сеула, более 10 000 северокорейских военных уже размещены в Курской области России, где в августе Украина провела масштабную трансграничную операцию.

Использование северокорейских ракет составляет лишь небольшую часть российских ударов, но вызывает тревогу в Сеуле и Вашингтоне, поскольку это означает конец почти двадцатилетнего консенсуса постоянных членов Совбеза ООН по предотвращению расширения ракетной программы КНДР.