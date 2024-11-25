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КНДР наращивает производство ракет для РФ?
Спутниковые снимки показали строительство новых объектов на комплексе по производству ракет, которые Россия предположительно использует в Украине
КНДР наращивает производство ракет для РФ?
На спутниковом снимке виден предполагаемый цех по сборке ракет (в нижней центральной части фото), строящийся на заводе «11 февраля» близ города Хамхын, Северная Корея. Снимок предоставлен Reuters 20 ноября 2024 года / Others
25 ноября 2024 г.

Северная Корея расширяет ключевой оборонный комплекс, производящий баллистические ракеты малой дальности, которые, по данным украинских властей, используются российскими войсками. Как передает Reuters, к такому выводу пришли исследователи американского Центра нераспространения имени Джеймса Мартина (CNS).

Речь идет о заводе «11 февраля», входящем в машиностроительный комплекс Рёнсон в городе Хамхын. По словам научного сотрудника CNS Сэма Лэйра, это единственное известное предприятие, производящее твердотопливные баллистические ракеты класса «Хвасон-11» (KN-23 по западной классификации).

На спутниковых снимках, сделанных в начале октября компанией Planet Labs, виден строящийся дополнительный сборочный цех, размер которого составляет 60-70% от существующего, а также новое общежитие для рабочих.

«Мы расцениваем это как признак того, что они пытаются значительно увеличить пропускную способность этого завода», — отметил Лэйр.

Эксперты отмечают, что ракеты KN-23, впервые испытанные в мае 2019 года, способны преодолевать системы ПВО благодаря низкой траектории полета, что делает их потенциально полезными для России в обходе украинской противовоздушной обороны.

Москва и Пхеньян отрицают передачу оружия для использования против Украины. Однако в июне страны подписали договор о взаимной обороне и обязались укреплять военные связи. По данным Вашингтона, Киева и Сеула, более 10 000 северокорейских военных уже размещены в Курской области России, где в августе Украина провела масштабную трансграничную операцию.

Использование северокорейских ракет составляет лишь небольшую часть российских ударов, но вызывает тревогу в Сеуле и Вашингтоне, поскольку это означает конец почти двадцатилетнего консенсуса постоянных членов Совбеза ООН по предотвращению расширения ракетной программы КНДР.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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