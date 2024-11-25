Несмотря на благоприятные условия для достижения соглашения о прекращении огня между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла», переговоры застопорились из-за ряда спорных моментов, сообщили Associated Press дипломатические источники.

Предложение предусматривает двухмесячное прекращение огня, в течение которого израильские силы должны покинуть территорию Ливана, а «Хезболла» завершить вооруженное присутствие южнее реки Литани. План также включает размещение дополнительных подразделений ливанской армии и миротворцев ООН в приграничной зоне.

Посол Израиля в Вашингтоне Михаэль Герцог заявил израильскому армейскому радио в понедельник, что соглашение может быть достигнуто «в течение нескольких дней», хотя некоторые детали еще требуют согласования.

Среди основных разногласий - требование Израиля о гарантиях вывода вооружений «Хезболлы» из приграничной зоны и право на ответные удары в случае нарушений соглашения. Ливанская сторона считает это нарушением суверенитета страны.

По данным Минздрава Ливана, в результате серии израильских авиаударов в понедельник погибли 11 человек и четверо получили ранения. Восемь человек погибли при ударе по городу Мааракех на юге страны, двое - при атаке на здание в Газие. Еще один человек погиб при авианалете в провинции Баальбек-Хермель на востоке страны.

Израильские ВВС также возобновили удары по южному пригороду Бейрута, информация о пострадавших уточняется. В Газие продолжаются поиски выживших под завалами разрушенного здания.

С начала израильского вторжения в Газу в Ливане погибло более 3560 человек, большинство из них - гражданские лица. Более 15 300 ливанцев получили ранения, а более миллиона были вынуждены покинуть свои дома. 1 октября этого года Израиль расширил конфликт, начав наземное наступление в южном Ливане.