25 ноября 2024 г.
ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Шотландский журналист Крейг Мюррей опроверг израильскую пропаганду
Шотландский журналист и бывший дипломат Крейг Мюррей развенчал израильскую пропаганду, посетив жилые дома, подвергшиеся израильским атакам, и подчеркнул отсутствие доказательств существования объектов или ракетных баз «Хезболлы». #Израиль #нападения #Газа #Палестина #Ливан #Хезболла #атака #дома #мирноенаселение
Шотландский журналист Крейг Мюррей опроверг израильскую пропаганду / Others
Истории