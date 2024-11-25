Турция, а также многие страны, включая арабские и европейские государства, выразили поддержку Международному уголовному суду (МУС) в связи с выдачей ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Этот шаг был воспринят как ответ на военные преступления, а также преступления против человечности, совершенные в ходе кровопролитного вторжения в сектор Газа.

Международный уголовный суд заявил о наличии достаточных оснований для привлечения к уголовной ответственности премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта из-за серьезных преступлений в рамках их геноцидальной политики в секторе Газа.

Среди обвинений выделяется использование голода в качестве оружия. Согласно статье 8 Римского статута МУС, умышленное использование голода среди гражданского населения как метода ведения войны, включая ограничение доступа к жизненно необходимым ресурсам, рассматривается как военное преступление.

Римский статут, принятый в 1998 году, является основополагающим международным договором, учредившим МУС. В настоящее время его подписали и ратифицировали 124 государства, которые обязаны соблюдать положения статута и юридически исполнять ордера на арест, выданные МУС. Это включает обязательство задерживать лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений, преступлений против человечности или геноцида, и передавать их в суд для дальнейшего разбирательства.

Действия Израиля, согласно международно-правовым определениям, могут квалифицироваться как военные преступления, направленные на подавление гражданского населения для достижения военных целей. Следовательно, как отметили в организации, действия Нетаньяху и Галанта подпадают под юрисдикцию суда, поскольку ранее было установлено, что юрисдикция охватывает Газу, Западный берег и Восточный Иерусалим.

Оба, Нетаньяху и Галант, несут уголовную ответственность как соучастники в совершении военных преступлений — голод как метод ведения войны, а также за преступления против человечности, включая убийства, преследования и другие бесчеловечные действия.

Кроме того, упомянуты «преступления против человечности», включающие убийства мирных граждан, преследования по этническим или политическим признакам, а также систематическое применение других бесчеловечных действий, которые наносят непоправимый вред людям.

Следует напомнить, что с начала октября 2023 года Израиль убил более 44 000 палестинцев, большинство из которых составляют женщины и дети, а также вызвал масштабные разрушения и голод по всему сектору Газа.

Израиль просил Палату предварительного производства приостановить все процедуры в рамках данного дела, включая рассмотрение ходатайств о выдаче ордеров на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта, поданных обвинением 20 мая 2024 года. Однако в палате также отметили, что признание Израилем юрисдикции суда не требуется, поскольку МУС может осуществлять свою юрисдикцию на основе территориальной юрисдикции Палестины. Кроме того, палата отклонила запрос Израиля, отметив, что уведомление о начале расследования было отправлено еще в 2021 году, и Израиль не запросил отсрочку.

Палата МУС выдала ордера на арест двух политиков по обвинениям в преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года, когда обвинение подало ходатайства.

Эти обвинения подчеркивают жестокость сионистского образования, а также масштаб нарушений международного права, что стало поводом для выдачи ордеров на арест и привлечения виновных к ответственности.

Турция приветствовала решение о выдаче ордеров на арест, назвав его важным шагом в борьбе за справедливость. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган охарактеризовал этот шаг как «мужественное решение», подчеркивая его значимость на международной арене. Министр иностранных дел Хакан Фидан добавил, что ордера являются «хорошим шагом» в процессе «восстановления справедливости» и укрепления международного правового порядка.

Интересным поворотом стало также то, что ряд западных стран, традиционно поддерживающих Израиль, выразили готовность задержать израильских чиновников по запросу МУС. Такие заявления свидетельствуют о нарастающем давлении на Израиль даже со стороны его союзников.

Второй вице-президент Испании Йоланда Диас приветствовала решение Международного уголовного суда, подчеркнув, что Мадрид поддерживает сторону правосудия. Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Кира Стармера заявил, что «Великобритания всегда будет соблюдать свои юридические обязательства, установленные национальным законодательством и международным правом».

Франция, Ирландия, Швеция, Швейцария, Италия, Нидерланды и другие страны также заверили, что будут следовать нормам международного права в этом вопросе.

Однако не все государства поддержали решение МУС. Например, Австрия подвергла его критике, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о намерении пригласить в страну Нетаньяху, а Германия заявила, что продолжит оказывать поддержку Израилю.

Многочисленные мусульманские организации по всему миру поддержали решение МУС.

Французский совет мусульман отметил, что ордера МУС на арест Нетаньяху и Галанта за военные преступления и преступления против человечности «стали проблеском надежды».