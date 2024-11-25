ТУРЦИЯ
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Турция представит доклад о геноциде в Газе
В парламенте Турции пройдет презентация доклада о нарушениях прав человека в Палестине и геноциде в Газе под патронажем спикера Нумана Куртулмуша
Турция представит доклад о геноциде в Газе
Мухаррем Кылыч и Нуман Куртулмуш / Фото: АА / Others
25 ноября 2024 г.

В турецком парламенте 26 ноября 2024 года состоится официальная презентация доклада «Нарушения прав человека в Палестине и геноцид в Газе». Мероприятие начнется в 13:30 с показа видео о работе Института по правам человека и равенству Турции (TİHEK).

На мероприятии выступят:

  • Глава TİHEK профессор Мухаррем Кылыч

  • Министр юстиции Йылмаз Тунч

  • Спикер парламента профессор Нуман Куртулмуш

После официальной части состоится панельная дискуссия «Геноцид в Газе: выводы и предложения». Мероприятие пройдет в церемониальном зале Великого национального собрания Турции и завершится в 15:45.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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