25 ноября 2024 г.
В турецком парламенте 26 ноября 2024 года состоится официальная презентация доклада «Нарушения прав человека в Палестине и геноцид в Газе». Мероприятие начнется в 13:30 с показа видео о работе Института по правам человека и равенству Турции (TİHEK).
На мероприятии выступят:
Глава TİHEK профессор Мухаррем Кылыч
Министр юстиции Йылмаз Тунч
Спикер парламента профессор Нуман Куртулмуш
После официальной части состоится панельная дискуссия «Геноцид в Газе: выводы и предложения». Мероприятие пройдет в церемониальном зале Великого национального собрания Турции и завершится в 15:45.