В турецком парламенте 26 ноября 2024 года состоится официальная презентация доклада «Нарушения прав человека в Палестине и геноцид в Газе». Мероприятие начнется в 13:30 с показа видео о работе Института по правам человека и равенству Турции (TİHEK).

На мероприятии выступят:

Глава TİHEK профессор Мухаррем Кылыч

Министр юстиции Йылмаз Тунч

Спикер парламента профессор Нуман Куртулмуш

После официальной части состоится панельная дискуссия «Геноцид в Газе: выводы и предложения». Мероприятие пройдет в церемониальном зале Великого национального собрания Турции и завершится в 15:45.