По итогам заседания кабинета министров президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с важными заявлениями по внутренней и внешней политике страны. В ходе выступления президент Эрдоган отметил достижения Турции в борьбе с насилием против женщин.

«Что бы кто ни говорил, но за период нашего правления Турция достигла исторических успехов в борьбе со всеми видами насилия, особенно с насилием в отношении женщин, и наша страна продвинулась далеко вперед. Мы решили множество проблем и устранили недостатки в различных сферах: от преодоления неверного восприятия женщин до устранения барьеров в области труда, образования и политики», — заявил турецкий лидер.

Особое внимание в выступлении было уделено ситуации в Газе, где число жертв превысило 44 тыс. человек. «Как бы некоторые ни старались игнорировать, уже 14 месяцев прямо у границ Турции продолжается крайне кровопролитная и особо опасная война», — подчеркнул президент.

По его словам, Турция с первого дня является одной из стран, наиболее жестко отреагировавших на агрессивную политику израильского правительства. Страна направила в Газу 86 тыс. тонн гуманитарной помощи, полностью прекратила торговлю с Израилем, отказавшись от товарооборота в 9,5 млрд долларов.

«Турция делает для Палестины, Газы и Ливана гораздо больше, чем становится достоянием общественности и освещается в СМИ», — заявил Эрдоган.

«Мы будем рядом с нашими братьями со всей нашей силой и всеми возможностями, пока не прекратится геноцид и пока Газа и Палестина не станут полностью свободными», — подчеркнул турецкий лидер.

Говоря о решении Международного уголовного суда, президент отметил, что «круг вокруг Нетаньяху и его клики убийц сжимается все теснее». «С Божьей помощью, после этих тяжелых дней палестинский народ обретет благополучие, мир и спокойствие; угнетатели потерпят поражение, а дело Палестины восторжествует», — заключил Эрдоган.

Президент также коснулся вопросов энергетической политики, отметив успех прошедшего Стамбульского энергетического форума: «Мы уверенно продвигаемся к нашей цели — достижению полной энергетической независимости Турции».