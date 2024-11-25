Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр объявил о смене стратегии альянса в отношении России. Трансляция выступления шла на YouTube.

«Нам нужно инвестировать больше в противовоздушную оборону, а также в высокоточное оружие большой дальности — это относительно новое обсуждение в НАТО, и я очень рад, что мы изменили этот подход», — заявил он в понедельник в Брюсселе.

«Идея была в том, что мы оборонительный альянс, поэтому мы будем только сидеть и ждать, пока на нас нападут, а когда нападут, мы сможем отражать удары, которые летят в нас. Но умнее не только это, но и атаковать пусковые установки в России, если Россия нападет на нас. Поскольку мы оборонительный альянс, мы должны будем принять первый удар, так как Россия начнет конфликт — мы не собираемся атаковать Россию просто так», — пояснил Бауэр.

«Нам нужно больше средств противовоздушной обороны — это один из уроков Украины, и в то же время мы собираемся инвестировать в высокоточное оружие большой дальности. Есть ряд вещей, которые нам нужно делать больше и лучше, чтобы стать сильнее», — добавил он.

Говоря о состоянии российских войск, Бауэр отметил, что их численность сейчас превышает показатели начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, однако качество снизилось. «Качество этих сил снизилось, — указал голландский адмирал на состояние военной техники и уровень подготовки солдат. — На данный момент россияне не представляют такой угрозы, как в феврале 2022 года, поэтому у нас есть некоторое время для подготовки».

Бауэр призвал бизнес готовиться к военному сценарию и соответственно корректировать производственные и распределительные цепочки, чтобы быть менее уязвимыми для шантажа со стороны таких стран, как Россия и Китай.

«Мы наивны, если думаем, что Коммунистическая партия никогда не использует эту власть. Бизнес-лидеры в Европе и Америке должны понимать, что коммерческие решения имеют стратегические последствия для безопасности их стран», — подчеркнул адмирал.

По его словам, Запад зависит от поставок из Китая, который производит 60% всех редкоземельных материалов и перерабатывает 90%. Также из Китая поступают химические компоненты для седативных препаратов, антибиотиков и других важных лекарств.

Стоит отметить, что обострение отношений между НАТО и Россией произошло после появления северокорейских войск в Курской области. В ответ на это администрация Байдена разрешила Украине использовать западное высокоточное оружие по целям в России, что спровоцировало ответный удар новой российской баллистической ракетой «Орешник» в безъядерном исполнении.