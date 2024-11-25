Четверть палестинских заключенных в израильских тюрьмах в последние месяцы заразились чесоткой, говорится в расследовании газеты Haaretz. Данные были получены от тюремных чиновников после подачи петиций со стороны правозащитных организаций.

«Когда мы просили лечения, нам говорили, что мы террористы и должны умереть», — рассказал один из заключенных газете Haaretz.

Среди заключенных есть и дети, такие как 15-летний Ияд Идаис, страдающий от чесотки, язв и нарывов по всему телу.

«Он был очень худым и покрыт кровоточащими, гноящимися волдырями. Мы сначала не узнали его, но потом поняли, что он вернулся с того света», — рассказал отец подростка Ашраф изданию Middle East Eye.

По словам подростка, находившегося в детском отделении тюрьмы Мегиддо, зуд от чесотки был настолько сильным, что некоторые заключенные ломали плитку, чтобы чесаться об ее края.

Согласно данным тюремной администрации Израиля, в настоящее время чесоткой заражены 1704 заключенных. Правозащитная организация «Врачи за права человека» сообщает, что заключенные лишены стиральных машин и им не выдают достаточно одежды.

«Из-за переполненности множество заключенных вынуждены спать на полу в одной комнате, — рассказала исследователь Палестинского центра изучения заключенных Амина Альтавиль. — Заболевшие пытаются самоизолироваться в том же помещении, чтобы сдержать распространение болезни, но из-за нехватки места это не помогает».

Верховный суд Израиля готовится рассмотреть условия содержания палестинских заключенных на фоне обвинений в том, что администрация тюрем не принимает достаточных мер для предотвращения распространения болезней, оказания медицинской помощи и решения проблемы переполненности мест заключения.