ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Официально: США разрешили Украине бить ATACMS по России
Белый дом впервые официально признал снятие ограничений на использование дальнобойных ракет в связи с ситуацией в Курской области
Официально: США разрешили Украине бить ATACMS по России
Джон Кирби / Фото: Reuters / Others
25 ноября 2024 г.

США впервые официально признали, что разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по российской территории. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

«Прямо сейчас у них есть возможность использовать ATACMS для самообороны, в случае неотложной необходимости. И прямо сейчас, вы знаете, понятно, это то, что происходит в и вокруг Курска и Курской области», - сказал Кирби.

Ранее The New York Times сообщала, что президент США Джо Байден снял ограничения на применение Украиной ATACMS для ударов по России, в частности по Курской области. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уточнил, что Киев получил разрешение на удары дальностью до 300 километров.

19 ноября Минобороны России сообщило о перехвате пяти ракет ATACMS в Брянской области, еще одна была повреждена. 21 ноября украинские силы нанесли удар британскими ракетами Storm Shadow по Курской области.

В ответ Россия применила новую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» в безъядерном оснащении по промышленному комплексу в Днепре.

ATACMS — это управляемые ракеты класса «земля-земля» с максимальной дальностью 300 километров, запускаемые из установок HIMARS или M270 MLRS. Стоимость каждой ракеты около 1,5 млн долларов. По данным The Times, у Украины сейчас имеется 50 таких ракет.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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