США впервые официально признали, что разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по российской территории. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

«Прямо сейчас у них есть возможность использовать ATACMS для самообороны, в случае неотложной необходимости. И прямо сейчас, вы знаете, понятно, это то, что происходит в и вокруг Курска и Курской области», - сказал Кирби.

Ранее The New York Times сообщала, что президент США Джо Байден снял ограничения на применение Украиной ATACMS для ударов по России, в частности по Курской области. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уточнил, что Киев получил разрешение на удары дальностью до 300 километров.

19 ноября Минобороны России сообщило о перехвате пяти ракет ATACMS в Брянской области, еще одна была повреждена. 21 ноября украинские силы нанесли удар британскими ракетами Storm Shadow по Курской области.

В ответ Россия применила новую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» в безъядерном оснащении по промышленному комплексу в Днепре.

ATACMS — это управляемые ракеты класса «земля-земля» с максимальной дальностью 300 километров, запускаемые из установок HIMARS или M270 MLRS. Стоимость каждой ракеты около 1,5 млн долларов. По данным The Times, у Украины сейчас имеется 50 таких ракет.