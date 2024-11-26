В понедельник окружной судья Таня Чуткан отклонила уголовный иск против Дональда Трампа, в котором его обвиняли в попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года. Это решение было принято после того, как прокуратура ходатайствовала о прекращении данного и другого дела, ссылаясь на политику Министерства юстиции, которая запрещает привлекать к ответственности действующего президента.

Решение Чуткан фактически завершило попытки Министерства юстиции привлечь Трампа к уголовной ответственности за его действия, направленные на сохранение власти после проигрыша на выборах. Эти события, напомнила прокуратура, привели к штурму Капитолия 6 января 2021 года.

Ходатайство о прекращении дел было подано спецпрокурором Джеком Смитом. Оно касалось как обвинений в попытке отменить итоги выборов, так и дела о незаконном хранении секретных документов. Прокуратура отметила, что решение основано на правовых ограничениях, а не на недостатке доказательств.

«Этот результат не отражает сущность дела или силу доказательств против обвиняемого», — заявили прокуроры.

Политика Министерства юстиции, на которую сослались прокуроры, была принята в 1970-х годах. Она утверждает, что привлечение действующего президента к уголовной ответственности нарушает Конституцию и мешает выполнению его обязанностей.

Несмотря на закрытие дел, прокуратура оставила открытой возможность их возобновления после окончания президентского срока Трампа. Однако эксперты считают, что привлечение к ответственности спустя столько времени будет сложной задачей.

Директор по коммуникациям Трампа Стивен Чжэн заявил, что решение суда стало «крупной победой верховенства закона».

«Сегодняшнее решение завершает неконституционные дела против президента Трампа», — отметил он, добавив, что американский народ и Трамп ждут прекращения политизации системы правосудия.

Сам Трамп в социальных сетях назвал дела против него «низшей точкой в истории нашей страны».

В то же время по делу о незаконном хранении документов прокуратура намерена обратиться в апелляционный суд, чтобы возобновить процесс против двух соратников Трампа, обвиняемых в препятствовании расследованию.