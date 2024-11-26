Поддерживаемое Ираном движение «Ансарулла» (хуситы) объявило о готовности заключить всеобъемлющее соглашение с правительством Йемена об обмене пленными.

Глава Комитета по делам пленных хуситов Абдулкадер аль-Муртаза заявил, что их сторона готова к открытому диалогу.

«Мы готовы выполнять все ранее подписанные под эгидой ООН соглашения без ограничений, а также заключить всеобъемлющее соглашение, охватывающее всех пленных с обеих сторон, без исключений», — сообщил аль-Муртаза на сайте движения ALTHAWRAH.

Он призвал местных шейхов и уважаемых представителей общества выступить посредниками, чтобы ускорить процесс обмена пленными.

Ранее между хуситами и правительственными силами Йемена неоднократно проводились обмены пленными на различных фронтах. Однако точное количество удерживаемых с обеих сторон до сих пор неизвестно.

Война в Йемене продолжается с 2014 года. С одной стороны, в конфликте участвуют хуситы. С другой — правительственные войска, лояльные президенту Абдураббу Мансуру Хади.

Хуситы удерживают столицу Сану и контролируют ряд регионов с сентября 2014 года. Коалиция под руководством Саудовской Аравии оказывает поддержку правительству Йемена в борьбе с хуситами с марта 2015 года.