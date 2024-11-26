Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен предупредила, что ее партия «Национальное объединение» может инициировать отставку правительства меньшинства, если законопроект о бюджете не будет изменен.

После встречи с премьер-министром Мишелем Барнье Ле Пен заявила, что партия потребует вотума недоверия, если законопроект «останется в прежнем виде». Она настаивает на отказе от повышения налогов на электроэнергию и увеличении государственных пенсий с января.

Кабинет Барнье, состоящий из представителей его партии «Республиканцы» и центристского альянса президента Макрона, вынужден полагаться на поддержку ультраправых для сохранения власти. При этом «Национальное объединение» не может отправить правительство в отставку самостоятельно, но рассчитывает на поддержку ультралевой партии Жан-Люка Меланшона «Непокоренная Франция».

Бюджетный законопроект должен быть принят до 21 декабря. В условиях давления Еврокомиссии Франция стремится сократить дефицит бюджета с 6% до 5% ВВП, что предполагает сокращение государственных расходов.

Ранее правительство пережило вотум доверия, инициированный левыми, но тогда Ле Пен воздержалась от голосования. На этот раз ситуация может быть иной.

Параллельно Ле Пен продолжает набирать популярность среди избирателей, а опросы показывают, что она ближе, чем когда-либо, к победе на президентских выборах. Однако судебное разбирательство в Париже угрожает ее политической карьере. Прокуратура требует лишить Ле Пен свободы на пять лет и запретить занимать государственные должности.

Ле Пен заявила, что в ее поддержку подписались более 250 тыс. граждан, но возможный запрет на участие в выборах в 2027 году остается под вопросом.