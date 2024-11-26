Интенсивные атаки Израиля наносят серьезный ущерб культурному наследию в Ливане и секторе Газа. Об этом заявила директор ЮНЕСКО по вопросам культуры и чрезвычайных ситуаций Криста Пиккат в ходе презентации совместного проекта ЮНЕСКО и Центра спутникового мониторинга ООН (UNOSAT) в Женеве.

По словам Пиккат, в южных районах Ливана, включая Баальбек, находятся обширные территории под защитой ЮНЕСКО.

«Баальбек включает объекты, внесенные в Список всемирного наследия. Намеренные атаки на такие объекты могут быть квалифицированы как военные преступления», — подчеркнула она.

ЮНЕСКО зафиксировала, что 34 объекта культурного наследия в южных районах Ливана находятся под угрозой из-за продолжающегося конфликта. Некоторые из них уже повреждены.

Ситуация в секторе Газа еще более критическая. С начала эскалации были повреждены 69 объектов культурного наследия, включая 43 исторических или художественных здания, 6 памятников, 7 археологических объектов и один музей.

ЮНЕСКО активно работает над защитой культурного наследия в зоне конфликта. Организация помогает в эвакуации, а также предоставляет рекомендации по сохранению объектов.

Совместно с UNOSAT ЮНЕСКО использует спутниковые данные для оценки ущерба. Сравнивая снимки до и после атак, эксперты выявляют разрушения и анализируют их масштабы, чтобы подготовить меры для сохранения наследия.