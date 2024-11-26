Великобритания передала Украине очередную партию крылатых ракет Storm Shadow, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. Это первые поставки при новом премьер-министре Кире Стармере, который вступил в должность в июле. Издание уточняет: ракеты прибыли в Украину еще в октябре, до того, как США и Британия сняли ограничения на удары по российским военным объектам.

Передача Storm Shadow стала возможной на фоне дефицита дальнобойных ракет в Украине. Источники Bloomberg уточнили, что Великобритания ранее приостанавливала поставки, поскольку исчерпала собственные запасы. До начала конфликта на складах Лондона было около 800 таких ракет, и новых заказов с тех пор не поступало. Однако теперь, как отмечает издание, Британия решила дать Киеву еще десятки ракет, несмотря на опасения, что это снизит обороноспособность самой британской армии.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже применили Storm Shadow для атак по российской территории. В частности, на прошлой неделе Украина запустила эти ракеты по военным объектам в Брянской и Курской областях. Сообщается, что был атакован командный пункт российской группировки «‎Север‎». Россия не раскрыла потери и масштабы ущерба.

При этом Кремль назвал удары Киева «‎‎новой эскалацией», утверждая, что использование западных ракет меняет характер конфликта и приближает НАТО к прямому участию в боевых действиях.

В ответ на украинские атаки Россия запустила межконтинентальную гиперзвуковую ракету средней дальности «‎Орешник‎» по промышленным объектам в Днепре. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет считать законными удары по объектам стран, поставляющих Украине оружие для атак по российской территории. Фактически это означает переход конфликта на новую стадию, с активной конфронтацией РФ и НАТО.

В альянсе утверждают, что не воюют с Россией и не стремятся к эскалации. Кир Стармер подчеркнул, что помощь Киеву полностью соответствует международному праву и направлена на защиту Украины.