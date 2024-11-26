Ливан переживает одну из самых трагических страниц своей истории. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), в ноябре в арабской стране от израильских ударов каждую неделю умирали около 250 человек. Всего от израильских бомбардировок в Ливане погибли более 3,7 тыс. человек.

С начала конфликта погибло не менее 240 детей, в том числе девять — только за два дня в ноябре. Многие дети лишились доступа к образованию, так как школы в Бейруте закрыты, а занятия переведены в онлайн-формат.

Среди погибших — 45 солдат ливанской правительственной армии. Международные миротворцы ООН, дислоцированные на ливано-израильской границе, осудили удары Израиля по вооруженным силам Ливана, которые официально не участвуют в боевых действиях. Миротворцы подчеркнули: Израиль «грубо нарушает международное гуманитарное право» и резолюцию Совета Безопасности ООН 1701, запрещающую удары по непричастным к конфликту сторонам.

По данным УКГВ, более 1 млн жителей Ливана были вынуждены покинуть свои дома и стать беженцами. Южные пригороды Бейрута ежедневно подвергаются атакам израильской авиации, что приводит к массовым разрушениям, жертвам и вынужденным переселениям.

ООН призывает к немедленному прекращению огня и возвращению к переговорам. Специальный координатор ООН по Ливану Жаннин Хеннис-Плассхарт на прошлой неделе встретилась с израильскими официальными лицами для обсуждения текущего кризиса и выполнения резолюции 1701. ООН призвала Израиль прекратить наземное вторжение в Ливан и перестать наносить удары по домам мирных граждан. Однако Тель-Авив ответил отказом, заверяя, что якобы бьет исключительно по военным объектам.

Несмотря на опасную обстановку, гуманитарные организации продолжают работу в Ливане. Управление ООН по защите детей (ЮНИСЕФ) в ноябре провело 14 гуманитарных конвоев, доставив помощь 50 тыс. человек в труднодоступных районах Ливана. ВОЗ доставила 48 тонн медикаментов, обеспечив лечение 300 тыс. человек с хроническими заболеваниями.