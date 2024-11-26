Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму поправки, которые могут позволить приостанавливать запрет на деятельность организаций, признанных террористическими.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в действующем законодательстве отсутствует механизм, позволяющий отменять запрет на деятельность террористических организаций, если они «прекратили свою пропагандистскую или преступную активность».

Авторы инициативы предлагают наделить суды правом приостанавливать запрет на деятельность таких организаций по заявлению генпрокурора или его заместителя, если предоставлена соответствующая информация. В случае положительного решения суда организация будет исключаться из реестра террористических.

Среди авторов законопроекта — депутаты Андрей Луговой, Василий Пискарев и сенатор Андрей Клишас. Поправки планируется внести в федеральные законы «О противодействии терроризму» и «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем».

В октябре 2021 года, после ухода США из Афганистана и прихода «Талибана» к власти, президент Владимир Путин заявил, что Россия близка к решению об исключении движения из реестра, но это должно быть согласовано с Советом безопасности ООН.

МИД России также подтверждал, что этот вопрос прорабатывается, но окончательное решение остается за высшим руководством страны. Делегации «Талибана» не раз приезжали в Москву для переговоров.

25 ноября 2024 года секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече с заместителем премьер-министра Афганистана Абдулом Гани Барадаром Ахундом вновь подтвердил планы исключить «Талибан» из списка террористических организаций.