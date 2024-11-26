Госдепартамент США выступил с заявлением о принципиальном различии между ордерами на арест, выданными Международным уголовным судом (МУС) в отношении российских и израильских официальных лиц.

«Я не думаю, что есть какая-либо эквивалентность между делом, которое МУС возбудил против России, и делом, которое он возбудил против Израиля», — заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, отвечая на вопрос о различных подходах США к ордерам на арест Владимира Путина и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху с бывшим министром обороны Йоавом Галантом.

«Россия не является демократией, не имеет функционирующей независимой правовой системы и не расследует нарушения международного гуманитарного права со стороны своих солдат. Израиль, напротив, является демократией с независимой судебной системой, которая ведет сотни открытых дел по обвинениям против своих солдат», — считает Миллер.

При этом расследования военных преступлений израильской армии в секторе Газа, включая убийство турецко-американской активистки Айшенур Эзги Эйги и шестилетней палестинской девочки Хинд Раджаб, пока не привели к конкретным результатам.

США поддержали ордер МУС на арест Путина, но выступают против ордеров в отношении израильских лидеров, утверждая, что суд не имеет юрисдикции, поскольку Израиль не является членом МУС. На вопрос о том, что ни Россия, ни Израиль не являются членами МУС, Миллер указал на юрисдикционные различия, отметив суверенный статус Украины в противовес отсутствию «суверенного Государства Палестина».

Относительно возможных действий союзников по ордерам на израильских лидеров Миллер заявил: «Каждая страна должна принять это решение самостоятельно». При этом сенатор-республиканец Линдси Грэм пригрозил санкциями союзникам США в случае исполнения ордеров МУС в отношении израильских лидеров.