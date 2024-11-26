В ночь на 25 ноября российские войска совершили рекордную атаку на Украину, выпустив 188 беспилотников и четыре баллистические ракеты «Искандер». Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По данным украинской стороны, это наибольшее число дронов, использованных в одной атаке. Среди них — как ударные, так и беспилотники неустановленного типа.

Силы ПВО сбили 76 дронов над Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областями.

Еще 95 дронов были «локационно потеряны», а пять направились в сторону Беларуси, уточнили в ВСУ.

В результате атаки в нескольких регионах Украины повреждены частные и многоквартирные дома. В Тернопольской области пострадал объект критической инфраструктуры, что привело к перебоям в электроснабжении.

В Киевской области обломки дронов упали в четырех районах. Повреждены четыре частных дома, две многоэтажки, хозяйственное помещение, два гаража и автомобиль, сообщил глава областной военной администрации Руслан Кравченко.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.