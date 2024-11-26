Избранный президент США Дональд Трамп назначил Себастьяна Горку, бывшего чиновника своей администрации и медиакомментатора, на должность заместителя помощника президента и старшего директора по борьбе с терроризмом. Назначение, не требующее одобрения Сената, уже вызвало волну критики из-за скандальных взглядов Горки на ислам и мусульман.

Сын венгерских беженцев, покинувших родину после подавления восстания 1956 года, Горка получил американское гражданство в 2012 году. Его политическая карьера привела его в первую администрацию Трампа, где он проработал недолго.

Горка известен своими противоречивыми заявлениями. Он утверждал, что 98% «террористов» в США являются мусульманами, а в колонке для Breitbart в 2016 году писал, что мусульманские иммигранты «в лучшем случае противостоят американским ценностям, а в худшем — хотят нас убить».

Бывшие американские чиновники Стивен Саймон и Дэниел Бенджамин, работавшие в сфере национальной безопасности, охарактеризовали взгляды Горки так: «Господин Горка видит проблему в самом исламе, а не в том, как насильственные экстремисты используют эту религию». В статье для The New York Times 2017 года они назвали его «шарлатаном-исламофобом».

В последние месяцы Горка активно комментировал израильскую военную операцию в секторе Газа. В интервью российскому телеканалу RT он заявил: «Такого понятия, как Палестина, не существует».

Примечательно, что это назначение происходит после того, как команда Трампа пыталась заручиться поддержкой мусульманской и арабской общин Мичигана, используя их недовольство поддержкой администрацией Байдена военных действий Израиля в Газе.

Совет по американо-исламским отношениям, одна из ведущих мусульманских организаций США, уже выступил с критикой назначения, назвав Горку «антимусульманским фанатиком». Хотя Трамп обещает прекратить войны на Ближнем Востоке, его выбор советников с явно произраильскими взглядами вызывает сомнения в искренности этих намерений.

Показательно, что научный руководитель Горки по докторской диссертации в 2017 году отметил: несмотря на определенные знания в области терроризма, «я бы не назвал его экспертом по терроризму».