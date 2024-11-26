Дональд Трамп заявил о намерении ввести тарифы на импорт из Канады, Мексики и Китая сразу после вступления в должность президента США. Решение будет оформлено исполнительными указами в качестве ответной меры на проблемы с поставками фентанила и нелегальной миграцией.

«20 января, в числе многих первых указов, я подпишу все необходимые документы для введения 25-процентного тарифа на ВСЕ товары, поступающие в Соединенные Штаты из Мексики и Канады, с их нелепой политикой открытых границ», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

По его словам, тарифы будут действовать до тех пор, пока не прекратится «вторжение» наркотиков, особенно фентанила, и нелегальных мигрантов в США. «И Мексика, и Канада имеют абсолютное право и возможность легко решить эту давно назревшую проблему», — добавил он.

В отношении Китая Трамп пообещал ввести дополнительный 10-процентный тариф, также связав это решение с проблемой наркотиков. «У меня было много переговоров с Китаем об огромном количестве наркотиков, особенно фентанила, поставляемых в США — но безрезультатно», — отметил он.

«Представители Китая говорили мне, что введут максимальное наказание — смертную казнь — для любых наркоторговцев, пойманных на этом, но, к сожалению, они так и не выполнили обещание, и наркотики поступают в нашу страну, в основном через Мексику, в невиданных ранее масштабах», — подчеркнул будущий президент. Ранее TRT на русском уже писал о проблеме ввоза из Китая фентанила, передозировка которым стала причиной гибели 100 тыс. человек в 2022 году.

Канада, Мексика и Китай являются тремя крупнейшими торговыми партнерами США. Совокупный объем торговли с этими странами составляет 831,2 млрд долларов, по данным торгового представительства США.

В свой первый президентский срок Трамп уже добился пересмотра Североамериканского соглашения о свободной торговле с Мексикой и Канадой. Он также начал торговую войну с Китаем, которая продолжается до сих пор — администрация Байдена сохранила многие тарифы времен Трампа и даже повысила некоторые из них в сентябре, включая пошлины на электромобили, солнечные панели и аккумуляторы.