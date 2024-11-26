Министр энергетики Молдовы Виктор Парликов встретился в Санкт-Петербурге с главой «Газпрома» Алексеем Миллером для обсуждения газовых поставок после 2025 года, когда истекает срок транзитного соглашения между Украиной и Россией.

Как сообщает Newsmaker, пока сторонам не удалось достичь конкретных договоренностей ни по поставкам газа для Молдовы, ни по поставкам в Приднестровье, которые полностью зависят от российского газа. Обсуждались также долги за газ, которые Россия фиксирует за Молдовой, и итоги конкурса на членов правления Moldovagaz, ранее назначаемых напрямую.

Поскольку Украина не намерена продлевать транзитное соглашение с «Газпромом» после 2024 года, Молдова рассматривает альтернативные варианты. Среди них — использование других операторов транзита или маршруты через Балканы, которые лишь в одном месте пересекают украинскую Одесскую область.

Парликов отметил, что прекращение поставок газа в Приднестровье грозит социально-экономическим кризисом в регионе, где находятся российские войска и оружие.

«Социально-экономический взрыв в ситуации, когда там российская армия и оружие, создает большие риски. Мы за то, чтобы сохранить поставки газа в Приднестровье и успокоить ситуацию», — заявил министр.

На данный момент Кишинев импортирует 80% электроэнергии для подконтрольной правительству территории, и основная часть импорта — это электричество с Молдавской ГРЭС в Приднестровье, которое производится от сжигания российского газа. Молдова начала сокращать зависимость от этого источника, стремясь диверсифицировать энергоснабжение.