В Госдуму внесли законопроект, запрещающий зачисление детей мигрантов в школы без подтверждения знаний русского языка. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Поправки предполагают, что дети иностранных граждан и лиц без гражданства смогут поступить в школу только после сдачи теста на знание русского языка. Тест должен подтвердить уровень владения, достаточный для обучения. Если ребенок не пройдет проверку, к занятиям его не допустят.

Порядок проведения тестирования и критерии оценки будут определены Минпросвещения и Рособрнадзором. Тестирование, согласно законопроекту, должно проводиться бесплатно.

Авторы поправок заявляют, что инициатива направлена на обеспечение качества образования и «гармонизацию прав и обязанностей всех участников образовательного процесса».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что проект планируется рассмотреть в первом чтении 10 декабря. Если поправки примут, они вступят в силу с 1 апреля 2025 года.

Предложение появилось на фоне ужесточения миграционной политики в России после теракта в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года.

Однако ограничения осложнили ситуацию на рынке труда. По данным опросов, более половины российских компаний, нанимающих мигрантов, столкнулись с нехваткой работников. В Кремле также признают, что трудовые мигранты необходимы для поддержания экономического роста в условиях демографического кризиса.