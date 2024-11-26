Австрийская компания OMV в ноябре разорвала 50-летние отношения с российским энергетическим гигантом «Газпром». При этом развод двух компаний прошел в скандальной обстановке: OMV решила конфисковать остатки газа с хранилищ «Газпрома» в Австрии для покрытия арбитражного взыскания в размере €230 млн, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Этот беспрецедентный шаг привел к тому, что «Газпром» впервые за последние полвека приостановил поставки российского газа в Австрию.

Канцлер Карл Нехаммер, который находится под давлением при формировании коалиционного правительства, обвинил Москву в использовании энергии как оружия в день прекращения поставок «Газпромом».

OMV оставалась одним из последних крупных европейских клиентов «Газпрома». Ранее она закупала российский газ по значительно более низким ценам, нежели соседняя Германия. Даже после начала российско-украинской войны австрийская компания не прекратила закупки газа у РФ. Австрия, сильно зависящая от российского газа, долгое время извлекала выгоду из этого партнерства.

Решение OMV конфисковать газ в счет компенсации последовало после победы в суде ФРГ по делу о нарушении условий поставок в дочернюю компанию. Конфисковав октябрьские поставки газа, OMV фактически нарушила условия контракта с Москвой, что и привело к остановке поставок со стороны «Газпрома».

Российский газовый гигант рассматривает конфискацию как нарушение контракта, в то время как OMV утверждает, что действовала в рамках своих прав, учитывая неопределенности, связанные с планами Украины прекратить транзит российского газа в январе.

Источники Reuters сообщили, что это сигнализирует о намерении OMV отказаться от российского газа, несмотря на действующие контракты до 2040 года.

Однако последствия этого разрыва могут быть непредсказуемы. Эту зиму Австрия переживет без проблем: газовые хранилища страны заполнены на 90%, этого вполне хватит до апреля, даже если зима будет морозной. Однако откуда Австрия будет получать газ для следующей зимы — на этот вопрос ответа у властей страны пока нет.

Интересно, что российский газ все еще поступает в Австрию через Словакию, где словацкая компания SPP перепродает поставки австрийским покупателям, отмечает Reuters.