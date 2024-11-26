Европе нужно рисковать больше, тратить больше и работать быстрее, чтобы выиграть новую глобальную гонку вооружений, заявил в интервью Politico верховный главнокомандующий по трансформации НАТО Пьер Вандье.

«Европа не сможет выиграть будущее с теми правилами, которые она сама на себя наложила», — подчеркнул Вандье, впервые выступая в СМИ после вступления в должность в сентябре. Он назвал главной проблемой производителей оружия и закупочных агентств Европы чрезмерную бюрократию.

По словам адмирала, текущие стандарты требуют идеального исполнения и прогнозов на десятилетия вперед. Это замедляет темпы модернизации: например, французские фрегаты годами ждут обновлений, тогда как американские военные корабли модернизируются практически ежедневно.

Вандье подчеркнул: Европе следует учиться у США, где риски и инновации воспринимаются как основа успеха. «Мы в Европе избегаем риска», — отметил военачальник.

Учитывая рост напряженности в Азии, Вашингтону нужна сильная европейская оборонная промышленность, которая может быть не просто субподрядчиком американских компаний, пишет Politico.

Вандье также обозначил ключевую цель НАТО на ближайшие годы: создать интегрированную систему командования, охватывающую наземные, воздушные, морские, космические, кибер- и информационные среды.

«Это вопрос не только стратегии, но и технологий: командные системы, облачные технологии и синхронизация между различными средами», — заявил представитель НАТО.

Он также предупредил, что текущие слабые места — это космос, информационные технологии и логистика. В этих сферах НАТО проигрывает России и Китаю.

«В космосе нам действительно нужно приложить серьезные усилия. В целом мы тратили деньги на небольшое количество высокоэффективных геостационарных спутников с длительным сроком службы», — признал Вандье.

Между тем компания Илона Маска SpaceX может запускать партии малых спутников на одной ракете, снижая удельную стоимость спутника.

Еще одна область, которая нуждается в улучшении, — это информационные технологии.

«Сегодня реальная проблема — это облачные технологии», которые являются необходимым условием для массовой обработки данных и искусственного интеллекта, — сказал командующий НАТО.

Альянс не может перенести данные в облако из-за закона США, который запрещает размещение данных американских граждан в облачных сервисах.