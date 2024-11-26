Израильский кабинет безопасности собирается обсудить соглашение о перемирии с Ливаном после двух месяцев наземного вторжения.

Согласно плану, который продвигают США, Израиль полностью выведет войска из Южного Ливана, а «Хезболла» отведет тяжелое вооружение за реку Литани, примерно в 25 км от границы. В пограничной зоне безопасность будут обеспечивать ливанская армия и миротворческие силы ООН. План предполагает 60-дневный переходный период.

США предложили создать международный мониторинговый комитет из пяти стран для контроля за соблюдением соглашения. Вашингтон также дал понять, что гарантирует поддержку израильских военных операций в случае нарушений со стороны «Хезболлы». Однако если нарушать соглашение будет Израиль, США не будут вмешиваться.

Израильская агрессия против Ливана началась в октябре прошлого года, когда Израиль начал обстрелы южных районов арабской страны. К настоящему моменту от израильских ударов погибли около 3700 ливанцев. Большинство погибших — женщины и дети, отмечает Минздрав Ливана.

25 ноября Тель-Авив нанес авиаудары по 25 объектам, утверждая, что они якобы связаны с исполнительным советом «Хезболлы». Однако в результате удара погибли 19 солдат ливанской правительственной армии.

Правительство Биньямина Нетаньяху готовится представить перемирие с Ливаном как свою «победу», однако ультраправые министры из коалиции называют план «ошибкой» и призывают продолжать вторжение.

Мэры северных городов Израиля также раскритиковали план, назвав его «капитуляцией».

США пытаются добиться перемирия в рамках своих дипломатических усилий, пока администрация Байдена остается у власти. Ожидается, что Джо Байден и Эммануэль Макрон официально объявят о мирном соглашении — возможно, уже на этой неделе.

Главная загвоздка — дадут ли ультраправые министры из кабинета Нетаньяху заключить мирное соглашение. Другой важный вопрос — оставит ли израильская армия оккупированные районы южного Ливана. В 1986 году израильтяне «временно» захватили значительную часть южных ливанских территорий — в итоге оккупация продлилась больше 20 лет.