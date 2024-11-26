ПОЛИТИКА
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Израильские войска уничтожили дома палестинцев на Западном берегу
Израильская армия снесла дома и вольеры для животных в палестинской деревне Дейр-Дибван, недалеко от Рамаллы, на оккупированном Западном берегу. По словам очевидцев, оккупанты неожиданно нагрянули со строительной техникой, заявив, что строения палестинцев появились тут якобы «без лицензии», и стали крушить все вокруг.
Израильские войска уничтожили дома палестинцев на Западном берегу / Others
26 ноября 2024 г.
Истории
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