По данным Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), опубликованным в Международный день борьбы с насилием в отношении женщин, ежедневно в 2023 году в среднем убивали 140 женщин и девочек. Доклад подчеркивает, что домашняя среда остается самым опасным местом для женщин. Согласно докладу, в прошлом году 60% из 85 тыс. женщин и девочек, убитых по всему миру, погибли от рук партнера или члена семьи.

В Африке зарегистрировано самое большое число жертв: 21 700 женщин и девочек были убиты партнерами или членами семьи. Это соответствует 2,9 случаям на 100 тыс. человек. В Америке и Океании этот показатель составил 1,6 и 1,5 соответственно, тогда как в Азии и Европе он значительно ниже — 0,8 и 0,6.

Во многих странах Глобального Юга, включая Южную Африку и Мексику, законы против насилия над женщинами остаются малоэффективными. В ЮАР уровень убийств женщин партнерами составляет 5,5 на 100 тыс., несмотря на прогрессивное законодательство. В Мексике с 2018 по 2020 годы 93% известных случаев фемицида (так называют умышленные убийства женщин) не были расследованы.

При этом исследование ООН показывает, что значительное число женщин сообщали о насилии и поступающих угрозах до убийства. Например, во Франции в 37% случаев жертвы ранее обращались в полицию, но только в 7% инцидентов правоохранители поверили женщинам и вмешались. В остальных случаях полиция просто проигнорировала сообщения женщин о домашнем насилии. Аналогичные проблемы наблюдаются и в США.

Отсутствие доверия к правоохранительным органам приводит к тому, что женщины избегают обращения за помощью. В некоторых случаях, как в Южной Африке, убийцы пользуются пробелами в законе, воспринимая наказание как неудобство, а не как сдерживающий фактор.