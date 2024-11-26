В тени напряженных дискуссий о военной помощи Киеву и беспрецедентной эскалации между НАТО и Россией произошло событие, которое может стать очередным витком обострения конфликта. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в британском правительстве, Великобритания передала Украине несколько десятков крылатых ракет Storm Shadow. Поставка состоялась несколько недель назад, когда стало известно о дефиците дальнобойного оружия в арсенале ВСУ.

Особый интерес представляет контекст этого решения. Это первая подобная поставка при новом премьер-министре Кире Стармере, занявшем пост в июле 2024 года. Еще более примечательно, что ракеты были отправлены в Украину до получения официального разрешения Лондона на их применение по целям на территории России. О поставке предпочли не сообщать публично, что говорит о деликатности вопроса.

Storm Shadow — результат совместной разработки Великобритании и Франции, в последней эта ракета известна под названием SCALP. Это не просто очередной образец вооружения, а сложная технологическая система, воплотившая в себе передовые достижения военной промышленности. Крылатая ракета воздушного базирования с дальностью действия около 250 километров примечательна своей малозаметностью и способностью лететь на предельно низких высотах, что существенно затрудняет ее обнаружение средствами ПВО.

Каждая такая ракета, стоимость которой приближается к миллиону долларов, оснащена передовой системой навигации, обеспечивающей исключительную точность поражения цели. Storm Shadow особенно эффективна против укрепленных объектов — бункеров и складов боеприпасов благодаря мощной боеголовке весом 450 килограммов. История ее боевого применения уже включает несколько значимых эпизодов: по данным российской стороны, именно эти ракеты использовались для удара по стратегическому мосту в Крыму в июне 2023 года и по штабу Черноморского флота в сентябре того же года.

Решение о расширении возможностей применения дальнобойного оружия пришло в критический момент конфликта. По оценкам военных аналитиков, Украина располагает ограниченным временным окном — до конца следующего военного сезона (весна-лето 2025 года) — для удержания своих позиций. Это связано с нарастающими проблемами мобилизации и общим истощением ресурсов. На этом фоне поставка дальнобойных ракет может рассматриваться как попытка усилить позиции Киева перед возможным новым этапом переговоров.

Однако в экспертном сообществе мнения насчет эффективности запоздалого шага разделились. Разрешение пришло слишком поздно и вряд ли существенно изменит ход боевых действий. Дальнобойные удары всегда были лишь одним из элементов общей стратегии, и их значение может быть переоценено.

Существует и практический аспект: Россия, по информации экспертов, уже успела переместить многие критически важные военные объекты за пределы досягаемости западного оружия. Кроме того, российские системы ПВО демонстрируют способность перехватывать Storm Shadow, что делает важным фактором количество одновременно запускаемых ракет, которых, как стало известно из информации Times, у Киева не так много.

На улицах Киева новость о поставках встречают без особого энтузиазма, считая, что этот шаг следовало сделать в феврале или марте 2022 года. Сейчас это не играет большой роли.

Тем не менее новые возможности могут помочь Украине в защите своих позиций и создать дополнительные рычаги влияния в случае потенциальных переговоров. Особенно это касается ситуации в Курской области, где, по данным украинской стороны, Россия сконцентрировала значительную группировку войск численностью около 50 000 человек.

Поставка британских ракет может оказаться запоздалой с военной точки зрения, но она отражает фундаментальный сдвиг в подходе Запада к конфликту. Снимая одно за другим ограничения на применение своего оружия, западные страны фактически признают: старые правила больше не работают. И хотя цена такого решения может оказаться высокой, обратного пути, похоже, уже нет.