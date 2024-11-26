Турция обратилась к США с просьбой сделать исключение из санкций против Газпромбанка, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Алпарслан Байрактар. По его словам, ограничения ставят под угрозу энергетическую безопасность Турции.

«Без возможности осуществлять платежи покупка газа будет невозможна», — сообщил Байрактар журналистам накануне заседания кабинета министров в Анкаре, отметив, что МИД Турции уже ведет соответствующие переговоры.

Министр подчеркнул, что с приближением зимы турецкой промышленности требуются надежные поставки газа, где российское топливо играет важную роль. Он напомнил, что ранее санкции против Ирана включали исключение для природного газа: «Мы ожидаем аналогичного исключения от США».

Байрактар также выразил недоумение по поводу времени решения администрации Байдена, принятого за полтора месяца до вступления в должность избранного президента Дональда Трампа. «Проблема в том, что отмена этих санкций — это не то, что можно сделать за одну ночь», — добавил он.

На прошлой неделе США объявили о санкциях против 118 физических и юридических лиц, связанных с финансовым сектором России, включая Газпромбанк — крупнейший из оставшихся российских банков, не заблокированных Вашингтоном. Решение было принято на фоне сообщений о том, что администрация Байдена разрешила Украине использовать американские ракеты большой дальности для ударов вглубь территории России.

По словам представителя Госдепартамента Мэтью Миллера, «сегодняшнее решение подтверждает приверженность США ограничению возможностей России использовать международную финансовую систему для ведения войны против Украины и нарушает попытки России осуществлять трансграничные платежи за товары двойного назначения и военные материалы».