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Ротация российских генералов
Генерал-лейтенант Александр Санчик назначен временно исполняющим обязанности командующего российской группировкой войск «Юг», заменив уволенного Геннадия Анашкина
Ротация российских генералов
Генерал-полковник Геннадий Анашкин / Фото: пресс-служба президента РФ / Others
26 ноября 2024 г.

Генерал-лейтенант Александр Санчик назначен временно исполняющим обязанности командующего российской группировкой войск «Юг», которая участвует в войне против Украины. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, включая представителей Минобороны РФ.

23 ноября в российских телеграм-каналах, связанных с военными, сообщалось об увольнении генерал-полковника Геннадия Анашкина, который ранее занимал эту должность.

По информации «военкоров», причиной отстранения стала ситуация на северском направлении, где командование было введено в заблуждение из-за дезинформации. Однако источник РБК в Минобороны РФ утверждает, что увольнение Анашкина произошло в рамках плановой ротации.

До назначения Санчик занимал пост первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа. Ранее он командовал 35-й общевойсковой армией Восточного военного округа. В 2024 году он исполнял обязанности командующего Восточным военным округом и принимал участие в совещаниях с президентом РФ.

Согласно последним данным Минобороны РФ, группировка войск «Юг» ведет боевые действия на Донецком направлении, включая районы Часова Яра, Северска, Андреевки, Краматорска, Дачного и Константиновки.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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