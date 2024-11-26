Генерал-лейтенант Александр Санчик назначен временно исполняющим обязанности командующего российской группировкой войск «Юг», которая участвует в войне против Украины. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, включая представителей Минобороны РФ.

23 ноября в российских телеграм-каналах, связанных с военными, сообщалось об увольнении генерал-полковника Геннадия Анашкина, который ранее занимал эту должность.

По информации «военкоров», причиной отстранения стала ситуация на северском направлении, где командование было введено в заблуждение из-за дезинформации. Однако источник РБК в Минобороны РФ утверждает, что увольнение Анашкина произошло в рамках плановой ротации.

До назначения Санчик занимал пост первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа. Ранее он командовал 35-й общевойсковой армией Восточного военного округа. В 2024 году он исполнял обязанности командующего Восточным военным округом и принимал участие в совещаниях с президентом РФ.

Согласно последним данным Минобороны РФ, группировка войск «Юг» ведет боевые действия на Донецком направлении, включая районы Часова Яра, Северска, Андреевки, Краматорска, Дачного и Константиновки.