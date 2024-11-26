ПОЛИТИКА
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Украинские войска покидают Курахово?
Ожесточенные бои в Курахово продолжаются уже больше месяца. Этот город является важным опорным пунктом, а также транспортным и железнодорожным узлом, через который украинская армия снабжает свои войска в Донбассе. По мнению экспертов, взятие российскими войсками под полный контроль города остается лишь вопросом времени. Давайте посмотрим, какое стратегическое значение имеет Курахово?
Украинские войска покидают Курахово? / Others
26 ноября 2024 г.
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