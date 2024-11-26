Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель на полях встречи G7 призвал оказать давление на Израиль, чтобы добиться соглашения о прекращении огня в Ливане. Он напомнил о своем недавнем визите в страну, где увидел разрушения и услышал свидетельства очевидцев.

«Не может быть никаких оправданий отказу от подписания соглашения о прекращении огня при посредничестве США и Франции», — заявил Боррель.

По его словам, более 4 тыс. мирных жителей уже погибли, сто тысяч домов разрушены, а юг Ливана полностью уничтожен.

«Давайте сегодня окажем давление на Израиль, чтобы он одобрил предложение о прекращении огня. Я слышал голоса экстремистских министров в израильском правительстве, желающих продолжить войну, продолжить бомбардировки. Каждую ночь Бейрут подвергается массированным бомбардировкам. Будем надеяться, что сегодня правительство Нетаньяху одобрит соглашение о прекращении огня, предложенное США и Францией. Отныне нет больше никаких оправданий, никаких дополнительных требований. Остановите войну, прекратите убивать людей. Давайте начнем думать о мире», - призвал Боррель.

Тем временем крайне правый министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что соглашение о прекращении огня, если оно будет подписано, «не стоит больше, чем лист бумаги». Он подчеркнул намерение Израиля продолжать борьбу против ливанского движения «Хезболла».