ПОЛИТИКА
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Папа Франциск осудил «высокомерие оккупантов» в Газе и Украине
Лидер католиков выступил с антивоенной речью на годовщине мирного договора между Чили и Аргентиной
Папа Франциск осудил «высокомерие оккупантов» в Газе и Украине
Фото: Reuters / Others
26 ноября 2024 г.

Папа Римский Франциск выступил с резкой критикой зачинщиков войн в Украине и Палестине, назвав «высокомерие оккупантов» серьезным препятствием к установлению мира. Его заявление прозвучало в понедельник на мероприятии, посвященном 40-летию мирного договора между Чили и Аргентиной, где он подчеркнул необходимость диалога.

«Я просто напомню о двух провалах человечества сегодня: в Украине и Палестине, где страдания велики, а высокомерие оккупантов подрывает диалог», — сказал понтифик, обращаясь к дипломатам и религиозным представителям. Он также отметил, что лицемерие тех, кто говорит о мире, одновременно ведя войны, недопустимо.

В ходе выступления Папа Франциск вновь обратил внимание на страдания мирных жителей в зонах конфликта. Он заявил, что регулярно молится за гражданское население Украины и Газы, а также за освобождение израильских заложников.

«Диалог должен стать сутью международного сообщества», — заявил понтифик, призывая лидеров к поиску мирных решений.

Заявления Франциска прозвучали спустя неделю после его первого публичного присоединения к обвинениям Израиля в геноциде палестинского народа. В своей новой книге «Надежда не разочаровывает. Паломники к лучшему миру», отрывки из которой опубликовала итальянская La Stampa, духовный лидер католиков пишет: «Согласно ряду экспертов, то, что происходит в Газе, имеет характеристики геноцида». Книга должна выйти в свет на следующей неделе.

Понтифик также ранее осудил «аморальные и несоразмерные» действия Израиля в Газе и Ливане. «Атаки Израиля превышают правила войны», — отметил он в сентябре.

Эти заявления стали одними из самых резких публичных оценок израильской политики со стороны главы Римско-католической церкви.

«Армиям следует помнить о морали. Страдания людей не могут быть инструментом политических расчетов», — добавил понтифик.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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