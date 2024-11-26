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Минобороны РФ об ATACMS: «Ракеты достигли цели»
Российское ведомство признало украинские удары дальнобойными ракетами по военным объектам под Курском
Минобороны РФ об ATACMS: «Ракеты достигли цели»
Обломки ATACMS в Курской области / Фото: телеграм-канал Минобороны РФ / Others
26 ноября 2024 г.

В Минобороны РФ заявили, что за последние трое суток украинские силы дважды атаковали Курскую область ракетами ATACMS.

По данным ведомства, 23 ноября было выпущено пять ракет по комплексу С-400 вблизи поселка Лотаревка.

«Две ракеты достигли цели. <…> Среди личного состава есть пострадавшие», — уточняется в сообщении.

Ранее новостной телеграм-канал Astra сообщал, что в результате удара была уничтожена зенитная установка, а также погибли по меньшей мере четверо военных. Однако о погибших в официальной информации Минобороны не упоминается.

В ночь с 24 на 25 ноября, согласно заявлению министерства, еще одна атака была предпринята по аэродрому в Халино. В результате этой атаки двое военнослужащих получили ранения, причем лишь одна ракета достигла цели, сообщает Минобороны РФ.

В воскресенье украинский Генштаб заявлял, что в ночь на 24 ноября ВСУ поразили радиолокационную станцию зенитной ракетной системы С-400 в Курской области. Накануне же вечером ряд провоенных российских телеграм-каналов и локальных СМИ сообщали о ракетной атаке, которая предположительно осуществлялась при помощи нескольких дальнобойных ракет.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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