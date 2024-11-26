Федеральная служба безопасности России (ФСБ) сообщила о лишении аккредитации британского дипломата, обвинив его в шпионской деятельности.

Согласно заявлению российской спецслужбы, второй секретарь политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкс Эдвард Прайор предоставил «сознательно ложные данные при получении въездного разрешения», нарушив российское законодательство.

Ведомство также заявило, что в его деятельности были «выявлены признаки проведения <...> разведывательно-подрывной работы, угрожающей национальной безопасности Российской Федерации».

В связи с этим МИД РФ потребовал, чтобы дипломат покинул страну в течение двух недель. Посол Великобритании в России Найджел Кейси был вызван в ведомство для объяснений.

Британский МИД и канцелярия премьер-министра пока не прокомментировали эту ситуацию.

Высылка дипломата произошла на фоне усиливающейся враждебности между Россией и Великобританией, связанной с конфликтом в Украине. На прошлой неделе появились сообщения о применении британских дальнобойных ракет на территории России, а Кремль опроверг слухи о возможном присутствии британских или французских войск в Украине, которые были опубликованы французской газетой Le Monde.

Это не первый случай дипломатических скандалов между странами. В мае Великобритания выслала российского военного атташе в Лондоне, также обвинив его в шпионаже. В сентябре Россия выслала шестерых британских дипломатов, среди которых были те, кто встречался с правозащитниками и журналистами, критически настроенными по отношению к Кремлю.