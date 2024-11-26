ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
У британского дипломата нашли «разведывательно-подрывную работу»
Россия объявила о высылке сотрудника посольства Великобритании, которому ФСБ приписывает проведение «разведывательно-подрывной работы, угрожающей национальной безопасности»
У британского дипломата нашли «разведывательно-подрывную работу»
Здание посольства Великобритании в Москве / Фото: uk.gov / Others
26 ноября 2024 г.

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) сообщила о лишении аккредитации британского дипломата, обвинив его в шпионской деятельности.

Согласно заявлению российской спецслужбы, второй секретарь политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкс Эдвард Прайор предоставил «сознательно ложные данные при получении въездного разрешения», нарушив российское законодательство.

Ведомство также заявило, что в его деятельности были «выявлены признаки проведения <...> разведывательно-подрывной работы, угрожающей национальной безопасности Российской Федерации».

В связи с этим МИД РФ потребовал, чтобы дипломат покинул страну в течение двух недель. Посол Великобритании в России Найджел Кейси был вызван в ведомство для объяснений.

Британский МИД и канцелярия премьер-министра пока не прокомментировали эту ситуацию.

Высылка дипломата произошла на фоне усиливающейся враждебности между Россией и Великобританией, связанной с конфликтом в Украине. На прошлой неделе появились сообщения о применении британских дальнобойных ракет на территории России, а Кремль опроверг слухи о возможном присутствии британских или французских войск в Украине, которые были опубликованы французской газетой Le Monde.

Это не первый случай дипломатических скандалов между странами. В мае Великобритания выслала российского военного атташе в Лондоне, также обвинив его в шпионаже. В сентябре Россия выслала шестерых британских дипломатов, среди которых были те, кто встречался с правозащитниками и журналистами, критически настроенными по отношению к Кремлю.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us