«Хезболла» продолжит деятельность после окончания войны с Израилем, в том числе помогая перемещенным ливанцам вернуться в свои деревни и восстанавливая районы, разрушенные израильскими ударами. Об этом заявил во вторник высокопоставленный представитель «Хезболлы» и член ливанского парламента Хасан Фадлалла.

Фадлалла сказал агентству Reuters, что Ливану предстоят «опасные, чувствительные часы» перед ожидаемым объявлением о прекращении огня, учитывая усиленные удары израильских ВВС по Бейруту и его южным пригородам во вторник днем.

Согласно плану перемирия, который продвигают США, Израиль полностью выведет войска с юга Ливана, а «Хезболла» отведет тяжелое вооружение за реку Литани, примерно в 25 км от границы. В пограничной зоне безопасность будут обеспечивать ливанская армия и миротворческие силы ООН. План предполагает 60-дневный переходный период.

Израильская агрессия против Ливана началась в октябре прошлого года, когда Израиль начал обстрелы южных районов страны. К настоящему моменту от израильских ударов погибли около 3700 ливанцев. Большинство погибших — женщины и дети, согласно данным местного Минздрава.