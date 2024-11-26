Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во вторник заявил, что безнаказанность за преступления против человечности ведет к углублению поколенческих разрывов и блокирует любые шансы на мир на Ближнем Востоке.

«Преступления против человечности не могут оставаться безнаказанными. Если справедливость не будет восстановлена, это создаст поколенческие расколы, которые помешают миру на Ближнем Востоке», — отметил Фидан, выступая на заседании форума Альянса цивилизаций ООН в Португалии.

Фидан подчеркнул, что Альянс цивилизаций и его ценности нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющее. Он отметил, что видение Альянса сталкивается с нарастающими вызовами со всех сторон.

«В эти критические времена крайне важно, чтобы Альянс усилил свой голос, чтобы его послания были услышаны», — подчеркнул турецкий министр.

Фидан призвал к тому, чтобы Альянс стал «сильнее, заметнее и эффективнее» в борьбе с препятствиями, мешающими диалогу и взаимопониманию. Он указал, что в условиях глобальной нестабильности необходимо продвигать ценности сотрудничества, справедливости и терпимости, которые лежат в основе деятельности Альянса.

Альянс цивилизаций представляет собой международную инициативу для укрепления межкультурного и межрелигиозного взаимодействия. Организация была основана в 2005 году в ответ на предложение, выдвинутое премьер-министром Испании Хосе Луисом Родригесом Сапатеро на Генеральной Ассамблее ООН в 2004 году. Инициатива получила поддержку со стороны Реджепа Тайипа Эрдогана, который тогда занимал пост премьер-министра Турции.

Цель Альянса — активизация усилий по противодействию экстремизму через налаживание диалога между нациями, культурами и религиями. Особое внимание уделяется снижению напряженности между странами Запада и исламского мира.