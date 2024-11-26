Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во вторник выступил с резкой критикой существующей системы глобального управления, заявив, что Совет Безопасности ООН «устарел и часто оказывается парализованным». Его заявление прозвучало на открытии 10-го Глобального форума Альянса цивилизаций ООН в португальском городе Кашкайш.

Гутерриш подчеркнул необходимость «обновления и реформирования международного сотрудничества, чтобы сделать его более справедливым, инклюзивным и адаптированным к современным реалиям».

«Совбез устарел, а международная финансовая архитектура не отражает нынешнюю экономическую реальность, что делает ее неадекватной и несправедливой», — отметил генеральный секретарь.

Он призвал международное сообщество продолжать усилия по укреплению глобального управления, подчеркнув, что мировые организации должны быть способны решать актуальные вызовы, включая конфликты и гуманитарные кризисы.

Гутерриш выделил четыре ключевых региона, где сегодня особенно остро стоит вопрос мира: Украина, Газу, Ливан и Судан.

Говоря об Украине, глава ООН заявил о необходимости «справедливого мира в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи».

Гутерриш также призвал к «немедленному прекращению огня», эффективной доставке гуманитарной помощи и начале необратимого процесса к реализации решения о двух государствах.

Он призвал к полному выполнению резолюций Совбеза, прекращению боевых действий и переходу к устойчивому миру в Ливане, а говоря о Ливане, потребовал от всех сторон прекратить огонь и сосредоточиться на строительстве устойчивого мира.

Гутерриш также выразил обеспокоенность ростом ксенофобии, расизма и нетерпимости, отметив, что социальные сети используются как «мощное оружие» для углубления раскола в обществах.

«Мы наблюдаем циничные попытки посеять разделения и углубить социальные разломы», — подчеркнул он, добавив, что такие стратегии препятствуют достижению мира и стабильности.