Американские нефтегазовые компании, несмотря на приход к власти президента Дональда Трампа с его обещаниями стимулировать добычу энергоносителей, вряд ли резко увеличат объемы производства. Так считает глава подразделения Exxon Mobil по добыче Лиам Мэллон.

«Никто не обратится к подходу «бури, детка, бури» (знаменитый слоган республиканцев кампании 2008 года, подхваченный ныне Трампом и подразумевающий наращивание добычи нефти и газа для снижения цен на них — ред.). Большинство игроков рынка сосредоточено на экономической эффективности своих действий», — заявил Мэллон, выступая на конференции Energy Intelligence Forum в Лондоне. Он отметил, что дисциплина в затратах и внимание к качеству проектов будут естественным образом сдерживать темпы роста добычи.

США остаются мировым лидером по добыче нефти и газа, производя более 13 млн баррелей нефти в сутки и занимая первую строчку по объемам добычи природного газа.

Мэллон сказал, что хотя Exxon планирует увеличивать добычу в пермском сланцевом бассейне до 2 млн баррелей в сутки в ближайшие годы, такие темпы роста не будут постоянными.

Ранее глава BP Мюррей Окинклосс выразил оптимизм по поводу политики Трампа, которая, как он считает, может ускорить процесс выдачи разрешений для энергетических проектов.

Прогнозы снижения цен на нефть и другие энергоносители становятся все более актуальными в условиях технологических и геополитических факторов. «[Президент РФ Владимир] Путин не сможет воевать с нефтью по $40», — заявлял Трамп в сентябре на одном из предвыборных мероприятий. Однако помимо экономического давления на Россию, в эффективности которого уверен 47-й президент США, эксперты отмечают и иные причины, которые могут способствовать этому процессу.

Например, согласно аналитикам Goldman Sachs, бум искусственного интеллекта (ИИ) может стать значительным фактором, который приведет к росту поставок нефти и снижению цен. Технологии ИИ, которые совершенствуют логистику и производительность в нефтяной отрасли, способны значительно увеличить объемы добычи, сократив время бурения и расходы на производство.

В апреле газета Financial Times писала, что, по мнению производителей, революция ИИ «откроет золотую эру для природного газа». Один из руководителей в отрасли заявил изданию: «Газ — единственный экономически эффективный источник энергии, способный обеспечить круглосуточное и надежное энергоснабжение, необходимое крупным технологическим компаниям для обеспечения бурного развития ИИ».