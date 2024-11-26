Во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении реомендовать кабмину одобрить прекращение огня с «Хезболлой» в Ливане. При этом он подчеркнул, что война в секторе Газа продолжится с еще большей интенсивностью.

Нетаньяху заявил, что недавние атаки Израиля нанесли значительный ущерб «Хезболле», откинув ее «на десятилетия назад». Прекращение боевых действий в Ливане, по его словам, позволит сосредоточиться военных действиях в Газе и даст возможность Израилю уделить больше внимания «угрозе» со стороны Ирана.

В своем телеобращении после поддержки этого предложения со стороны кабинета безопасности Нетаньяху сообщил, что запросит одобрение от всех министров уже во вторник. Ожидается, что ливанский парламент обсудит соглашение утром в среду.

Соглашение, по данным источников, предусматривает 60-дневное прекращение огня, вывод израильских войск с юга Ливана и разоружение «Хезболлы» вблизи границы. Тяжелое вооружение группировки должно быть перемещено севернее реки Литани. Для обеспечения порядка на юге страны планируется развернуть не менее 5 тыс. ливанских военных, которые будут работать совместно с миротворцами ООН.

За выполнением договоренностей будет следить международный комитет, включающий представителей США и Франции. Его задача — контролировать реализацию Резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, принятой после войны 2006 года.

При этом израильский премьер заверил, что страна сохраняет за собой право на удары по «Хезболле». Премьер-министр Ливана Наджиб Микати после заявления Нетаньяху призвал мировое сообщество к немедленному прекращению израильских атак. Перемирие поддержали США и ЕС, которые усилили давление на стороны конфликта.

Соединенные Штаты, в частности, намерены продолжать финансирование ливанской армии для укрепления ее контроля на всей территории страны.

Израильская агрессия в Ливане унесла жизни более 3750 человек в Ливане и ранила свыше 15 тыс. Более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, значительная часть зданий на юге страны разрушена.