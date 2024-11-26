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Турция поймала подозреваемых в убийстве раввина в ОАЭ
Турецкие правоохранители задержали и экстрадировали в ОАЭ троих подозреваемых в убийстве раввина, которое произошло на прошлой неделе в Дубае
Турция поймала подозреваемых в убийстве раввина в ОАЭ
Фото: AA / Others
26 ноября 2024 г.

Сотрудники Национальной разведывательной организации Турции (MİT) совместно с полицией провели успешную операцию по задержанию троих подозреваемых в убийстве раввина Цви Когана, которые были впоследствии экстрадированы в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где произошло убийство.

Цви Коган, израильско-молдавский раввин, управлял кошерным магазином в Дубае с 2020 года. Он был убит в конце прошлой недели. Правительство ОАЭ обратилось к Турции за помощью в поиске троих подозреваемых — граждан Узбекистана.

Сотрудники MİT, используя данные о перелетах, установили, что подозреваемые прибыли в Турцию.

Когда подозреваемые приземлились в аэропорту Стамбула, к операции присоединилась полиция. Правоохранители отслеживали передвижение троих мужчин, а задержание было проведено в момент, когда такси было остановлено для проверки документов.

После подтверждения идентичности подозреваемых в связи с убийством, они были экстрадированы в ОАЭ для дальнейшего разбирательства.

Министерство иностранных дел ОАЭ поблагодарило Турцию за сотрудничество. В официальном заявлении ведомство выразило признательность турецким властям за помощь в задержании предполагаемых преступников.

На данный момент обстоятельства убийства раввина Когана остаются неизвестными. Эмиратские власти пока не установили мотив преступления.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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