В 5:00 по местному времени (GMT+3) в среду вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла». Договоренность была достигнута при посредничестве США и Франции, о чем заявил президент США Джо Байден.

После объявления перемирия в Бейруте раздавались выстрелы. По свидетельствам очевидцев, это мог быть как предупреждающий огонь для информирования жителей, так и празднование окончания конфликта. В то же время жители южного Ливана начали возвращаться в свои дома, покинутые из-за израильских авиаударов последних месяцев.

Соглашение завершает вооруженное противостояние на израильско-ливанской границе, унесшее тысячи жизней. Конфликт начался в прошлом году после войны в Газе.

Байден заявил, что стороны договорились о постоянном прекращении огня. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал договоренность результатом «месяцев напряженной работы» в сотрудничестве с израильскими и ливанскими властями.

Иран также приветствовал прекращение огня в Ливане, о чем заявил официальный представитель МИД Исмаил Багаи после того, как перемирие вступило в силу в среду утром.

Ожидается, что Израиль в течение 60 дней выведет войска с южных территорий Ливана, где контроль перейдет к ливанской армии, а около 5 тыс. солдат займут этот регион.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул готовность соблюдать условия перемирия, но пригрозил «решительными действиями» в случае его нарушения. По его словам, это даст Израилю возможность сосредоточиться на действиях в Газе, «иранской угрозе» и также пополнении ресурсов армии.

В Ливане соглашение приветствовали премьер-министр Наджиб Микати и министр иностранных дел Абдалла Бу Хабиб. Представитель же «Хезболлы» и ливанский парламентарий Хасан Фадллалла заявил, что движение выйдет из конфликта еще более сильным.

В среду ливанские военные заявили, что готовятся к развертыванию на юге страны, а также попросили жителей приграничных деревень не возвращаться домой до тех пор, пока израильские военные не выведут войска.