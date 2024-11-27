Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой не исполнять ордер на его арест, выданный Международным уголовным судом (МУС). Как сообщает французская медиакомпания RMC, разговор между лидерами состоялся на прошлой неделе.

По информации источников, Нетаньяху выразил Макрону свое возмущение решением МУС, который 21 ноября выдал ордера на арест израильского премьера и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Они обвиняются в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в Газе.

Во время разговора Макрон, по данным RMC, заявил, что Франция намерена соблюдать международное право. Однако он также отметил, что судьи могут предоставить иммунитет действующим главам государств.

Сегодня премьер-министр Франции Мишель Барнье, выступая в парламенте, подтвердил, что страна выполнит свои обязательства в соответствии с международным правом, включая сотрудничество с МУС.

Израиль не признает юрисдикцию МУС, а сам Нетаньяху называет решение суда «политически мотивированным» и «антисемитским».

Международный уголовный суд обвиняет Нетаньяху и Галанта в серьезных нарушениях прав человека, включая масштабные разрушения и гибель гражданских лиц в секторе Газа. С начала агрессии Тель-Авива с октября 2023 года было убито более 45 тыс. палестинцев, большая часть из которых — женщины и дети, более 110 тыс. человек получили увечья, а сам эксклав оказался в ситуации острого гуманитарного кризиса.