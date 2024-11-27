В Службе внешней разведки России (СВР) заявили, что Вашингтон начал активно поддерживать прозападные партии в Армении с целью их прохождения в парламент в 2026 году.

Эти партии намерены препятствовать возможным попыткам властей «идти по примеру Грузии», заявили в ведомстве, вероятно, имея в виду отход текущего грузинского правительства от евроинтеграционного вектора во внешней и внутренней политике.

«Уже начата политическая «раскрутка» прозападных партий с целью обеспечить их прохождение в парламент на выборах в 2026 году. Этим «бескомпромиссным приверженцам демократии» ставится задача «бить по рукам» армянскую исполнительную власть, если та по примеру правительства соседней Грузии вознамерится отдавать приоритет объективным национальным интересам, традициям и ценностям армянского народа», — цитирует агентство РИА заявление пресс-службы СВР.

За последний год отношения между Россией и Арменией значительно осложнились на фоне геополитических разногласий и изменения внешнеполитических приоритетов Еревана. Усилилась напряженность из-за сокращения взаимодействия в экономической и военной сферах по инициативе Армении — в частности, фактического замораживания ее участия в возглавляемом РФ блоке ОДКБ.