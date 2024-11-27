ТУРЦИЯ
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Турция приветствует прекращение огня в Ливане
В МИД Турции выразили удовлетворение в связи с перемирием между Израилем и «Хезболлой», призвав к аналогичному прекращению агрессии Тель-Авива в Газе
Турция приветствует прекращение огня в Ливане
Фото: МИД Турции / Others
27 ноября 2024 г.

Министерство иностранных дел Турции выпустило заявление в связи с объявлением прекращения огня в Ливане.

«Мы приветствуем успешное завершение переговоров об установлении режима прекращения огня в Ливане и надеемся, что он будет постоянным», — говорится в заявлении МИД.

«Международному сообществу необходимо оказать давление на Израиль, чтобы он полностью соблюдал режим прекращения огня и возместил ущерб, нанесенный Ливану», — отметили также в ведомстве, добавив, что Анкара готова оказать необходимую поддержку для установления мира в Ливане.

В сообщении подчеркнули, что для обеспечения регионального мира и стабильности необходимо «как можно скорее объявить постоянное и всеобъемлющее прекращение огня в Газе, а Израиль должен прекратить свою агрессию».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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