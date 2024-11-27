Министерство иностранных дел Турции выпустило заявление в связи с объявлением прекращения огня в Ливане.

«Мы приветствуем успешное завершение переговоров об установлении режима прекращения огня в Ливане и надеемся, что он будет постоянным», — говорится в заявлении МИД.

«Международному сообществу необходимо оказать давление на Израиль, чтобы он полностью соблюдал режим прекращения огня и возместил ущерб, нанесенный Ливану», — отметили также в ведомстве, добавив, что Анкара готова оказать необходимую поддержку для установления мира в Ливане.

В сообщении подчеркнули, что для обеспечения регионального мира и стабильности необходимо «как можно скорее объявить постоянное и всеобъемлющее прекращение огня в Газе, а Израиль должен прекратить свою агрессию».