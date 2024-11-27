Авиакатастрофа грузового самолета DHL в Литве может быть частью российской стратегии для «проверки слабых мест» инфраструктуры и систем безопасности в Евросоюзе, полагает генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер. Его высказывания прозвучали в эфире радио ARD. По словам военного чиновника, произошедшее совпадает с ранее наблюдаемыми инцидентами и подтверждает методичность действий Москвы. Он считает, что спецслужбы РФ создают «промежуточное состояние», которое нельзя назвать ни войной, ни миром.

Самолет Boeing 737-800, принадлежащий немецкой карго-фирме DHL, разбился вблизи аэропорта Вильнюса в понедельник, упав недалеко от жилого дома. На борту находились четыре человека — два пилота и два пассажира, из которых один погиб.

Этот случай стал поводом для предположений о диверсионной деятельности на территории ЕС в связи с российско-украинской войной, где Киев пользуется поддержкой европейских стран. Западные аналитики напоминают о недавних пожарах на складах DHL в Германии и Великобритании, где возгорания произошли из-за устройств с магниевыми компонентами. Один из таких инцидентов зафиксирован в аэропорту Лейпцига. Собеседники The Wall Street Journal (WSJ) связывали данные случаи с активностью ГРУ России, предполагая подготовку диверсий.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в начале ноября назвал публикацию WSJ о причастности РФ к планам заложить взрывчатку на самолетах DHL дезинформацией.

«И упомянутое издание, и другие издания, достаточно уважаемые, очень часто осуществляют невнятные информационные вбросы», — заявил тогда официальный спикер президента РФ.