Американская активистка объявила голодовку ради прекращения огня в Газе

Американская активистка Хазами Бармада начала голодовку, чтобы привлечь внимание президента Джо Байдена в вопросе Газы до того, как через 57 дней закончится срок его полномочий. Она рассказала TRT World, что каждый день выходит к Белому дому и Госдепартаменту, чтобы противостоять американским чиновникам и напомнить им, что «они не должны быть соучастниками геноцида и принудительного голодания».