ПОЛИТИКА
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Американская активистка объявила голодовку ради прекращения огня в Газе
Американская активистка Хазами Бармада начала голодовку, чтобы привлечь внимание президента Джо Байдена в вопросе Газы до того, как через 57 дней закончится срок его полномочий. Она рассказала TRT World, что каждый день выходит к Белому дому и Госдепартаменту, чтобы противостоять американским чиновникам и напомнить им, что «они не должны быть соучастниками геноцида и принудительного голодания».
Американская активистка объявила голодовку ради прекращения огня в Газе / Others
27 ноября 2024 г.
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