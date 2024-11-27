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Президент Эрдоган приветствует прекращение огня в Ливане
Президент Турции приветствовал договоренность о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой» и выразил надежды на устойчивый мир на ливано-израильской границе
Президент Эрдоган приветствует прекращение огня в Ливане
Фото: AA / Others
27 ноября 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Турции оказать любую возможную помощь в прекращении насилия в Газе и достижении устойчивого перемирия.

Выступая на заседании парламентской группы Партии справедливости и развития, президент Эрдоган приветствовал договоренность о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой», которая вступила в силу сегодня утром.

По его словам, он ожидает, что «все стороны, особенно Израиль, будут неукоснительно выполнять свои обязательства» по поддержанию спокойствия в регионе.

Перемирие между Израилем и Ливаном, достигнутое при посредничестве США и Франции, вступило в силу в 4:00 утра по местному времени.

В последние месяцы Израиль начал массированные авиаудары по территории Ливана, заявляя, что их целью являются объекты «Хезболлы». В начале октября израильские военные также провели наземное вторжение.

Соглашение завершает вооруженную агрессию Израиля, унесшую более 3,5 тыс. жизней и вынудившую около миллиона человек на юге Ливана покинуть свои дома.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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