Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Турции оказать любую возможную помощь в прекращении насилия в Газе и достижении устойчивого перемирия.

Выступая на заседании парламентской группы Партии справедливости и развития, президент Эрдоган приветствовал договоренность о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой», которая вступила в силу сегодня утром.

По его словам, он ожидает, что «все стороны, особенно Израиль, будут неукоснительно выполнять свои обязательства» по поддержанию спокойствия в регионе.

Перемирие между Израилем и Ливаном, достигнутое при посредничестве США и Франции, вступило в силу в 4:00 утра по местному времени.

В последние месяцы Израиль начал массированные авиаудары по территории Ливана, заявляя, что их целью являются объекты «Хезболлы». В начале октября израильские военные также провели наземное вторжение.

Соглашение завершает вооруженную агрессию Израиля, унесшую более 3,5 тыс. жизней и вынудившую около миллиона человек на юге Ливана покинуть свои дома.